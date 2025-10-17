כתב אישום הוגש נגד היועץ לשעבר לביטחון לאומי בממשל טראמפ, ג'ון בולטון. הוא מואשם ב-18 סעיפים בנוגע לטיפול לא תקין והתרשלות בטיפול במסמכים מסווגים.

כתב האישום מפרט כי בולטון ניצל לרעה את מעמדו על מנת לחלוק מידע מסווג עם אנשים לא מורשים והתרשל בשמירה על מידע מסווג.

"החל מתאריך 9 באפריל 2018 או בסביבותיו, ועד לפחות ב-22 באוגוסט 2025 או בסביבותיו, בולטון ניצל לרעה את מעמדו כיועץ לביטחון לאומי בכך ששיתף יותר מאלף עמודי מידע על פעילותו היומיומית כיועץ לביטחון לאומי, כולל מידע הקשור לביטחון לאומי שסווג עד לרמת סודיות גבוהה, עם שני אנשים בלתי מורשים. בולטון גם שמר שלא כדין מסמכים, כתבים ופתקים הקשורים לביטחון לאומי, כולל מידע שסווג עד לרמת סודיות גבוהה, בביתו במחוז מונטגומרי, מרילנד", נכתב בכתב האישום.

כתב האישום גם מפרט כי המסמכים ששיתף בולטון עם אנשים לא מורשים כללו מידע מודיעיני רב על מנהיגים זרים, תוכניות תקיפה של ארה"ב על ארגוני טרור, חשיפת שיטות איסוף מודיעין על ידי ארה"ב, מידע על תוכניות של ארגוני טרור או מדינות יריבות לבצע מתקפות על כוחות של ארה"ב, פעולות חשאיות, שיתופי פעולה של רשויות המודיעין האמריקאיות עם סוכנויות מודיעין זרות, ומידע מסווג נוסף. כל המסמכים סווגו כ"סודיים ביותר".

ראש ה-FBI, ראש פאטל, אמר כי "חקירת ה-FBI חשפה כי ג'ון בולטון לכאורה העביר מידע סודי ביותר באמצעות חשבונות מקוונים אישיים ושמר את המסמכים הללו בביתו תוך הפרה ישירה של החוק הפדרלי".

בולטון נחשב בשנים האחרונות כיריב מר של הנשיא טראמפ, לאחר שהודח על ידי הנשיא מתפקידו, והשניים החליפו האשמות פומביות קשות. בולטון טוען כי כתב האישום הוא "נקמה" של טראמפ.