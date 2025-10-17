לפני כעשר שנים, בעת התמודדות עם תקופה אישית לא פשוטה, הלחין נתנאל עמר מהיישוב אחיה לחן חדש לשיר שכולו אמונה וביטחון בטובו של ה'.

לדבריו, כבר אז היה ברור לו שהמילים יהיו מתוך מזמור התודה של דוד המלך, "הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו".

השיר נשמר במגירה במשך עשור, אך קיבל משמעות חדשה בעקבות חזרתם של החטופים הישראלים. "בתקופה המיוחדת הזו, עם החזרת החטופים החיים, הוא קיבל משמעות חדשה ועמוקה יותר - תודה גדולה לה' על טובו", אמר עמר לערוץ 7.

הפקת השיר הושלמה בקצב מואץ ומרגש, יומיים בלבד לפני חזרת החטופים. הוא מהווה חלק מאלבום קרוב שיכלול שישה שירים שונים, כולם מבוססים על הפסוק "הודו לה' כי טוב", כאשר כל שיר נושא גוון מוזיקלי ייחודי.

נתנאל עמר, שבעברו הופיע כראפר במועדונים ברחבי הארץ, שינה את סגנונו לאחר שהתקרב לדרך ה'. עם זאת, הוא מציין, "לא ויתרתי לגמרי על הראפ", ומספר כי בקרוב ייצא שיר ראפ חדש, "כזכר לימים ההם, רק הפעם מתוך קרבת ה'".