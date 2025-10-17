סוכנות הדירוג "מודי'ס" פרסמה הבוקר הודעה מיוחדת ובה נמסר כי "ההסכם עם חמאס הוא התפתחות חיובית לדירוג, אך הסיכונים להפרתו גבוהים וקשה יהיה להתקדם לשלבים הבאים הכלולים בו".

בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית במשק, כנראה בתחילת 2026, אך כרגע מודיס לא משנים את דירוג האשראי של ישראל וגם לא מעדכנים את התחזית.

יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר, מסר: "חברת הדירוג מודי'ס מציינת בהודעתה כי מדובר בצעד חיובי לדירוג האשראי של מדינת ישראל, תוך ציון הסיכונים ליישום השלבים הבאים של ההסכם. השווקים הפיננסיים לא מחכים וכבר מתמחרים את האמון שלהם בכלכלה הישראלית ובאיתנות הפיסקלית של המדינה.

"אנו מצפים מסוכנויות הדירוג לתת ביטוי ראוי בהערכותיהם להתפתחויות ולשינויים המשמעותיים באיזור", הוסיף רוטנברג, "כמו גם לחוסן של כלכלת ישראל".