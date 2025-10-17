פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום חמור נגד עובאדה טהה, בן 28, תושב מחנה הפליטים שועאפט, בגין אחזקה ואימון בירי מנשק חם ללא רישיון, ומסירתו לגיסו שביצע את פיגוע הירי הקטלני בצומת רמות בירושלים.

לפי כתב האישום, טהה החזיק משנת 2017 באקדח מסוג יריחו ללא רישיון, אותו ייעד לשימוש ב"יום הדין" - מועד בו, לדבריו, תיפתח מתקפה נגד יהודים באזור יהודה ושומרון ובמדינת ישראל בכלל.

הוא רכש תחמושת, התאמן בירי מספר רב של פעמים בשטח סמוך לכפר קטאנה, ולעיתים גם יחד עם גיסו מחמד טהה, אותו הדריך כיצד להשתמש בנשק.

הנאשם החביא את האקדח והתחמושת בסמוך לגדר ההפרדה, ואיפשר לגיסו גישה לנשק ואף מסר לו אותו מעת לעת. בספטמבר החרון ביצעו מחמד טהה ושותפו עומר מותנא את פיגוע הירי בצומת רמות באמצעות אותו אקדח.

בפיגוע נרצחו שישה בני אדם: שרה מיטה מנדלסון, יעקב פינטו, ישראל מצנר, דוד יוסף, יצחק לוי פש ומרדכי מרק שטיינצג. שלושה נוספים נפצעו מירי, ואחרים נפגעו מחתכים או מחרדה.

לאחר שנודע לו על הפיגוע, ניסה הנאשם להסתיר את מכשיר הטלפון שלו כדי למנוע את תפיסתו. כתב האישום מייחס לו עבירות של פעולה או עסקה בנשק למטרות טרור, ירי מנשק חם ושיבוש מהלכי משפט.