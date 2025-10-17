הפועלים הערבים שהובאו לבצע את ההרס ללא קרדיט

עשרות לוחמי מג"ב, יחד עם כוחות צה"ל והמנהל האזרחי, פשטו בשעות הבוקר המוקדמות (שישי) על כפר טרפון - נקודת התיישבות בסמוך לישוב עטרת בבנימין שהוקמה לפני מספר חודשים, וביצעו הרס במקום.

שתי משפחות שמתגוררות בגבעה יחד עם תשעת ילדיהן פונו - והבתים הוחרבו בידי פועלים ערבים שהובאו למקום. במהלך ההרס החרימו הכוחות גם ציוד רב נוסף, ושברו את דיר הכבשים ששהו באותו הזמן עם רועה הצאן בשטחי המרעה.

ההרס החריג התרחש שעות ספורות לאחר פיגוע ירי שביצעו מחבלים הלילה על כביש 60 - 4 ק"מ בלבד מכפר טרפון, בו פגעו 2 כדורים ברכבו של תושב שרק בנס לא נפצע.

בכפר טרפון הגיבו בחריפות להרס: "אחרי ששמענו שבלילה כמעט נרצח תושב בפיגוע ירי ק"מ ספורים מאיתנו, היינו בטוחים ששיירת הג'יפים שעשתה את דרכנו לכיוון הגבעה הינה חלק מהמצוד אחר המחבלים, אולם נדהמנו לגלות שבשביל בפיקוד מרכז להרוס את בתי המשפחות בגבעה זו המשימה החשובה ביותר הבוקר".

"זהו מצב אבסורדי שקשה לתארו במילים. עשרות לוחמים מוקצים למלחמה בהתיישבות, בזמן שחיינו מופקרים. ההרס הזה לא ישבור אותנו, והבתים ייבנו מחדש בעז"ה כבר בימים הקרובים. נוכחותנו בשטח תקבע האם יוקם כאן יישוב יהודי או חלילה מדינה פלסטינית", הוסיפו.

כפר טרפון הוקם לפני מספר חודשים בסמוך לאתר ההיסטורי ח'ירבת טרפין במערב בנימין, ושומר מאז על האתר מפני שוד והרס עתיקות לצד הגברת הנוכחות היהודית בכביש 465 המוביל לישובי גוש טלמונים וגופנה.

במקום גידלו משפחות הגבעה גם עדר צאן, שחולש מדי יום על אלפי דונמים ומונע פלישה ערבית חדשה.