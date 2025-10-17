בעקבות שחרורם של עשרים חטופים חיים מידי חמאס במהלך חג סוכות, פרסם הרב אסף נאומבורג, ראש ישיבת נווה, מכתב מיוחד שבו קבע כי אין מקום להשוואה לעסקת שליט.

"היום זה אחרי שנתיים מלחמה. גבורה אדירה. חמאס מגיע לעסקה בשפל בכל מובן. אין ארגון. אין פטרונים. אין לוחמים. צה"ל בעזה. שונאים אותם ברחוב הערבי. הם חתמו על משהו שהם לא חלמו", כתב הרב.

לדבריו, בניגוד לעבר, כעת מדובר בצעד מתוך עוצמה לאומית: "זה לא פרט לפני כלל, זה חלק ממטרות המלחמה שהציב הכלל. אני עדיין מאמין שלא נגמרה המלחמה. חמאס יפורק. יש ראש ממשלה ששנתיים הוכיח איתנות. אם אנחנו לא נדבר חולשה - נוכל להאמין. להתפלל. לרצות".

עוד כתב הרב נאומבורג, "מתוך העוטף תצא קריאה ברורה להשמדת חמאס אחרי הגעת החטופים. מכאן תצא קריאה מוסרית של דתיים וחילוניים להמשיך עד ההשמדה. אנחנו צריכים לחשוב ולחלום בגדול. בידינו הדבר".

הרב ציין דברים שאמר הרב אלישע וישליצקי זצ"ל בזמן שחרור שליט: "אל יטעו בנו אויבינו. אנחנו לא הולכים לעסקה הזו מתוך חולשה. אנחנו הולכים אליה כי אנחנו אוהבים אחד את השני כמו שהם לעולם לא יבינו.. אמת, להציב את הפרט לפני הכלל זו חולשה, אבל חולשתנו היא גם עוצמתנו.

אנחנו עם שיש לו כזו אהבה שיכולה לקלקל את השורה. המורכבות והקושי ועוצמת הרגשות שמטלטלת לכל כיוון- הכל כאן, הכל מתערבב. אבל עם האהבה והדאגה הזו איש אל אחיו, אנחנו עומדים ופנינו כלפי שמיא, ושואלים אותו- ראית? אתה יכול לסדר את כל המשוואות. אתה בעל המלחמות, רוכב ערבות. אנחנו משתדלים באהבות". על כך ציין הרב נאומבורג: "לא רלוונטי להיום. אז הייתה באמת חולשה. תבוסתנות. אוירת ייאוש. היום זה אחרי שנתיים מלחמה . גבורה אדירה".