הרב משה האווער, מנכ"ל ארגון OU, ארגון הגג של הקהילות היהודיות האורתודוקסיות באמריקה, מובא למנוחות היום (שישי) בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים.

הוא נפטר בגיל 60 כתוצאה מהתקף לב ביום שלישי במהלך חג שמיני עצרת.

הרב האווער הצטרף ל-OU בשנת 2020 ושימש מאז מנכ"ל הארגון העולמי. לפני הצטרפותו ל-OU, שימש כרב הראשי של קהילת בני יעקב שערי ציון בבולטימור, מרילנד, במשך 26 שנים, שם היה פעיל בהנהגה הקהילתית המקומית בתחומים רבים.

הרב האואר הוביל תוכנית להכשרת מנהיגות לרבנים ומנהיגים קהילתיים, והיה עורך-מייסד של כתב העת המקוון klal Perspectives. הוא קיבל את הסמכתו לרבנות ותואר דוקטור להלכה מישיבת נר ישראל והיה בעל תואר שני במדעים מאוניברסיטת ג'ון הופקינס.