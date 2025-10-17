אלפי בני אדם הגיעו היום (שישי) ללוות את ענבר הימן בדרכה האחרונה, יותר משנתיים אחרי שנרצחה בידי מחבלים ב-7 באוקטובר ונחטפה לרצועת עזה.

מסע ההלוויה נפתח באמירת פרק תהילים. הארון של ענבר נעטף בבד שחור ובדגל ישראל, וכמה מהמשתתפים הניחו לידו פרחים ואמרו: "סליחה ענבר". להלוויה בבית העלמין ירקון הגיעו בין השאר מתאם השבויים והנעדרים, תת-אלוף במיל' גל הירש; אלי שתיוי, אביו של עידן שנרצח ונחטף ב-7/10; רובי חן, אביו של החייל החטוף החלל איתי חן; מישל אילוז, שבנו גיא נחטף ונרצח ברצועה, והושב ארצה השבוע; שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל; ונשיא המדינה יצחק הרצוג לצד רעייתו מיכל.

הימן הייתה בת 27 במותה, ואתמול חשפה משפחתה כי שירתה כמפקדת בגדוד קרקל במהלך שירותה הסדיר בצה"ל. היא הושבה לישראל בליל רביעי לצד רס"ם מוחמד אלאטרש.

"ענבר האהובה שלנו חזרה הביתה - להורים שלה, לאח שלה, אלינו", אמרו בני משפחתה אחרי שנתיים של מאבק עיקש להחזרתה לקבר ישראל - ואחרי שבמשך זמן רב הייתה החטופה האחרונה בידי חמאס. "זו הרגשה שאי אפשר בכלל לתאר, שמחה מהולה בעצב גדול. עכשיו ענבר תזכה למנוחה ולכבוד שהיא כל כל ראויה לו".

בני משפחתה הוסיפו: "אנחנו בטוחים שאם ענבר הייתה כאן היום, היא הייתה מצווה אותנו להמשיך ולהילחם עבור כל 19 האחים שלה שנותרו בשבי. ענבר שלנו, מלח הארץ, הייתה מפקדת במשך שלוש שנים בקרקל. אנחנו מצדיעים לך ומבקשים מכל הציבור להגיע ולהצדיע לך. גיבורת ישראל".

צילום: פאולינה פטימר

