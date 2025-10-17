בישיבה התיכונית אמ"ש שבאלון מורה נערך אתמול טקס חנוכת "גן העוז", מתחם הנצחה חדש לזכרם של בוגרי הישיבה מתי פרל וידידיה אזוגי הי"ד, בני מחזור י"ב, שנפלו במלחמה.

הטקס נערך במעמד משפחות הנופלים, ראש הישיבה הרב אריאל שיוביץ, רב היישוב הרב מרדכי וולנוב, תלמידי הישיבה ובוגריה, שחלקם משרתים כיום בצה"ל בשירות סדיר ובמילואים.

הרב שיוביץ אמר בטקס, "בשמחת תורה עם ישראל הותקף על כי חי חיים יהודיים בארצו. על חיים אלו יצאו מתי וידידיה, יחד עם כל חיילי צה"ל, להגן. אנחנו חפצי חיים, ולכן גם בחרנו להנציח את זכרם בגן שיהיה מלא חיות ושמחה".

מנכ"ל מוסדות אלון מורה, אליסף פרשן, ציין כי "הערכים המיוחדים שתלמידי הישיבה ובוגריה נושאים איתם ממה שהתחנכו בישיבה באים לידי ביטוי בכל חזית בה הם נמצאים. זכינו לגדל כאן בישיבה גיבורים גדולים ומכוחם אנו מתחזקים וממשיכים ביתר עוז".

הרב לירון מיכאלי, מרבני הישיבה הוותיקים, הוסיף, "גן העוז נקרא על שם הכוח שאנחנו מקבלים מן התורה, שמכוחה יצאו הלוחמים. כמו שנאמר בילקוט שמעוני, 'אין עוז אלא תורה'".

חנוכת הגן צילום: אביחי גנץ