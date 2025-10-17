צפו: הרמטכ"ל נפגש עם מתן אנגרסט ואיתן הורן צילום: דובר צה"ל

שורד השבי מתן אנגרסט ביקש מהרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לחזור לשרת בצה"ל - כלוחם.

הבקשה הועברה במהלך מפגש שנערך השבוע בבית החולים איכילוב, לשם הגיע זמיר לפגוש את החיילים שהוחזרו בעסקה השבוע.

ביום רביעי בערב הגיע הרמטכ"ל לבית החולים, שם פגש את נמרוד כהן ומתן אנגרסט - שני החיילים שחזרו לישראל לאחר שנתיים בשבי חמאס.

לפי פרסום ב"ידיעות אחרונות", אנגרסט אמר לרמטכ"ל כי הוא רוצה לשוב לשירות בצה"ל. "זמיר מדד אותו בחיוך. אם ככה, הוא אמר, אתה חוזר להדרכה. לא, השיב אנגרסט. אני רוצה לחזור לפעילות מבצעית", נכתב בדיווח.

הרמטכ"ל העניק מחדש למתן את כומתת השריון וחיבק אותו: "אני מאושר לראות אותך פה, זה בלתי נתפס. אל תמהר, צריך לעכל את מה שעברת".

"לאורך כל הדרך הייתם לנגד עיני וביטחונכם היה שיקול מרכזי. לא נשקוט עד שנשיב את כלל החטופים החללים ארצה", אמר זמיר במפגש.