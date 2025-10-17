בשכונת קריית משה בירושלים נערך אתמול (ה') כנס הפצת התורה הראשון של ארגון 'מתלהטים אחריה'.

הארגון, שהוקם על ידי בני ישיבות ציוניות דתיות, מחבר בין קבוצות נוער המעוניינות להתחזק בתורה לבין בני ישיבות המעבירים עבורם שיעורים, שיחות והתוועדויות.

הכנס התקיים בבית הכנסת 'מיימון' בעיר, בהשתתפות 250 בני ישיבות הסדר וישיבות גבוהות מכל רחבי הארץ. מטרת הכנס הייתה להכשיר את המשתתפים בהעברת שיעורים, בהתאמת שפת גוף ודיבור מול קהל, מתוך כוונה ליצור מוקדי השפעה רוחניים אפקטיביים עבור בני הנוער.

במהלך הערב הרצו מומחים שונים בתחומי העברת מסרים, ביניהם הרב חיים גוטסדינר, אביאל פרנס ואיתמר רזיאל. בהמשך הגיעו הרב זלמן ברוך מלמד, ראש ישיבת בית אל, והרב שמואל אליהו, כדי לברך ולעודד את בני הישיבות.

לדברי מנהלי הארגון, בניה פלס ואליעזר שנפס, "ביום הזה אנחנו מבצעים מהפכה גדולה, אנחנו מייצרים כאן בכנס מוקדי השפעה תורניים שייקחו את הידע מהיום הזה ויישמו אותו בכל מקום שבו הם נמצאים, בין אם בהווה ובין אם בעתיד. המטרה המרכזית של המוקד היא להגדיל תורה בקרב בני נוער ובזכות היום החשוב הזה נוכל להפיץ תורה בצורה יעילה ומשמעותית יותר".

ראש ישיבת בית אל הרב זלמן מלמד אמר בכנס, "עיקר ההשפעה של האדם על אחרים היא בדוגמה אישית. התפקיד שלנו כבני תורה זה להיות למופת עבור אחרים, ולכן העבודה שלנו היא לעבוד על עצמנו ולהיות עוד יותר טובים. אדם צריך לעסוק בתורה ומתוך כך הוא מתעלה, וזה מתוך האמונה בתורה... כל אחד שפועל הוא חלק מכלל גדול שפועל ומשפיע. העולם מחכה לדבר ה', למילוי האור, בגדולה ובטוב".

רבה של צפת הרב שמואל אליהו ציין, "מקדשים שם ה' בעולם על ידי הקהלת קהילות ברבים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות ולמסור עליו את הנפש, כמו אברהם אבינו, עזרא ונחמיה... מה שאתם עושים בארגון 'מתלהטים אחריה' זה לקרוא בשם ה', והדבר הזה חשוב מאוד, לקחת אנשים שנראים רחוקים ולקרבם לתורה... זו זכות עצומה להיות בדור כזה, שהקב"ה מסיר את לב האבן מבשרנו".

כנס מתלהטים אחריה צילום: רפאל טולדנו

