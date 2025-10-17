המסר של אורי לחיילי החטיבה דובר צה"ל

בטקס שנערך מול מאות לוחמים של חטיבה 401, הזמין מפקד החטיבה אל"מ מ' את בתו אורי לבמה - והיא בחרה לומר דברי תודה ללוחמים.

אל"מ מ' פתח את דבריו ואמר, "אנחנו עשויים מרוח וברזל - רוח של נחישות ואהבת העם והארץ, ברזל של מרכבה, נמ"ר ועוד. הערכה גדולה למשפחות שלכם".

בהמשך פנה לבתו ואמר, "אפרופו משפחה, אורי שלי, בואי שניה, את רואה את כל הלוחמים הגיבורים והחזקים האלה? הם אלה ששומרים עליך ועל כל ילדי ישראל, רוצה להגיד להם משהו?"

אורי עלתה לבמה ואמרה ללוחמים, "רציתי להגיד לכם תודה, תודה שבזכותכם אנחנו יכולים לשחק עם חברים, לישון בשקט. תודה לכם על הכל".