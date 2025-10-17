השר עמיחי אליהו תקף היום (שישי) בחריפות את המגישים דני קושמרו ואודי סגל, בעקבות דבריהם לאחר נאומו של צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, ששב השבוע לישראל לאחר כשנתיים בשבי חמאס.

נאומו של צביקה מור, שניהל מאבק נגד עסקאות חלקיות ונגד שחרור מחבלים, כלל דברי תודה לגורמים שסייעו בשחרור בנו, בהם לראש הממשלה בנימין נתניהו. מיד לאחר מכן, המגישים בחדשות 12 ו-13 התייחסו לדבריו.

דני קושמרו הוסיף בשידור: "צביקה מור מודה לחיילי צה"ל, לראש הממשלה, לאישתו, לדרמר, גל הירש, אפילו למחלקות התה הוא מגיע, ואנחנו נוסיף תודה גדולה לאלוף במיל' ניצן אלון".

אודי סגל אמר כי מדובר ב"הצהרה הפוליטית ביותר של הורה חטופים עד כה", והוסיף "חיבוק גדול לנתניהו".

בתגובה כתב השר אליהו ברשת X, "יש דבר אחד שצביקה מור ודני קושמרו מסכימים עליו ללא ספק: שניהם חושבים שיש 'אנחנו' ו'הם'. רק שאצל מור, ה'הם' הוא החמאס, ואצל קושמרו - ה'הם' הם צביקה וחבריו".

השר הוסיף, "כשקושמרו ואודי סגל שידרו את ההתקפה המתוזמרת על האבא שזה הרגע חיבק את הבן איתן אחרי שנתיים בשבי, הם לא הסתירו את הבוז ולא ניסו להסוות את הסלידה. מי שמרשה לעצמו לבטא הכרת תודה שלא תואמת את הקו התקשורתי, מושמץ מיד לעין כל - בפריים טיים".

אליהו הזכיר כי במשך שנתיים דרשו צביקה מור ופורום "תקווה" להגביר את הלחץ הצבאי על חמאס ולהביא לשחרור כל החטופים בפעימה אחת. "אז אמרו עליהם שהם 'קיצוניים' ו'לא אנושיים', אבל הם צדקו לכל אורך הדרך", כתב.

לדבריו, "בשם המלחמה בריבון הנבחר, הם קידשו את יהודה כהן, מי שקרא לבית הדין בהאג לחקור את חיילי צה"ל 'פושעי מלחמה', והכפישו במקביל את כל מי שצידד באמת של צביקה מור. כי הכאב והשכול קדושים עבורם רק כשזו הדעה ה'נכונה'".