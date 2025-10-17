אילן גלבוע, אביו של שורד השבי גיא גלבוע דלאל, חשף ב"חדשות הבוקר" לגלית גוטמן ויואב לימור פרטים חדשים על אודות מצבו הרפואי של בנו.

"לאט לאט אנחנו מגלים את הנזקים הגופניים שמהם סובל גיא בעקבות השבי", חשף גלבוע. "יש לו דלקות בכל מיני אזורים בגוף, הוא לא שומע מאוזן אחת, קצת כאבי בטן והקאות, בעיות עור וחוסר בוויטמנים. אלו דברים שאני מניח שהם הפיכים, הצוות הפסיכולוגי עובד איתו, לעבד מה שקרה. לאט לאט עם הרבה אהבה ועם המשפחה והחברים מסביב הוא יהיה בסדר".

גלבוע סיפר על התחושות כשבנו סוף סוף בבית: "ההרגשה מטורפת, אנחנו כמו חיים בתוך חלום. אני כל פעם לא מאמין שאני יכול להיכנס לחדר ולחבק אותו, זה אושר גדול, אנחנו יותר מאושרים אפילו מהיום שבו הוא נולד. סוף סוף ישבנו לאכול ארוחת ערב ביחד, זו הרגשה כל כך טובה".

"גיא ראה בטלוויזיה פתאום ריאיון של אחיו עומד עם החולצה שלו. הוא הבין שאחיו בחיים וסיפר שזה גרם לו המון אושר נתן לו המון כוח. המפגש שלהם היה מרגש, הם התחבקו. ראו בטלוויזיה איך הרגשות התפרצו החוצה, הגעגועים, אנחת הרווחה שהוא סיים את הסיוט הזה וחזר למשפחה - אושר גדול".