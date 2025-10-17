זאהר ג’בארין, מנהיג ארגון הטרור חמאס בחו"ש אומר כי הארגון דבק ביישום הסכם הפסקת האש עם ישראל, הכולל את הפסקת המלחמה, הגנה על העם הפלסטיני מפני "התוקפנות" ותחילת השיקום של רצועת עזה. הוא שולל חסות בינלאומית על עזה.

עם זאת, ציין ג’בארין כי המערכה הצבאית אינה מסתיימת כאשר נדם שאון הרובים, אלא המאבק יימשך למימוש הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני, ההגנה על הארץ, שחרור כל האסירים הביטחוניים וההגנה על המקומות הקדושים. כעת בשלה השעה להגדרה העצמית ולהקמת המדינה הפלסטינית.

לדבריו, מי שרוצה שלום באזור עליו להתחיל ביישום העמדה הבינלאומית הקוראת להקים מדינה פלסטינית ולהביא לשחרור כל האסירים הביטחוניים ללא מלחמה.

במסר לאסירים הביטחוניים המוחזקים בבתי הכלא בישראל, אמר ג’בארין כי הנהגת חמאס מחויבת להמשיך לפעול לשחרורם. אם הם ימשיכו להיות מאחורי סורג ובריח, תבער מחדש "אש הסכסוך".

מדבריו של ג’בארין משתמעת נכונות של חמאס לבצע מתקפת טרור שתכליתה לחטוף ישראלים כדי להביא לשחרור האסירים הביטחוניים.