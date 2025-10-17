אלימות בדרום: הח"כים לא נסוגו ללא

סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן וחבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קיימו היום (שישי) סיור ממושך בכפר הבדואי הבלתי חוקי ביר הדאג' במסגרת המאבק שהם מובילים נגד תופעת ההברחות מגבול מצרים לשטח ישראל באמצעות רחפנים.

במהלך הסיור שנמשך כשעתיים נתקלו השניים בהתנגדות אלימה מצד תושבים מקומיים אך סירבו להתפנות מהמקום והמשיכו את פעילותם עד לסיום הסיור.

על אף שהסיור תואם מראש עם המשטרה ונשלחו לגביו פניות רשמיות טרם יציאתו, כוחות משטרה לא הגיעו לשטח בזמן האירוע, עובדה שהביאה לאלימות של פורעים במקום כלפי השניים.

למרות זאת, סגן השר כהן וחבר הכנסת סוכות בחרו שלא לוותר על קיום הסיור והמשיכו אותו במלואו, במטרה לעמוד מקרוב על היקף התופעה ועל השלכותיה הביטחוניות.

הסיור נערך בעקבות מידע שהצטבר על מעורבות תושבי הכפר בהברחות אמצעי לחימה באמצעות רחפנים ובהם רחפנים מתקדמים עם זרועות הטלה שנמכרים בגלוי. מטרת הביקור הייתה להבין את היקף התופעה ואת השלכותיה על ביטחון המדינה ולוודא שמדינת ישראל פועלת ביד תקיפה נגד גורמי הפשיעה והטרור המעורבים בה.

ח"כ צבי סוכות יושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון של ועדת החוץ והביטחון אמר: "היום ראינו מקרוב כיצד גורמי פשיעה מנסים לערער את הביטחון בדרום המדינה. נמשיך לפעול בכל הכלים הפרלמנטריים והממשלתיים כדי לגדוע את תופעת ההברחות ולהבטיח ביטחון לתושבי הדרום. זו אחריותנו ואנחנו לא נעצור עד שהשטח יהיה בטוח".

סגן השר אלמוג כהן הוסיף, "הסיור המחיש עד כמה חיוני לפעול בעקביות ובעוצמה נגד כל מי שמאיים על ביטחון ישראל. לא נירתע מאלימות ולא נוותר על אף חלק בארץ. נמשיך להגיע לכל מקום כדי להחזיר את המשילות והביטחון לאזרחי ישראל".