איריס חיים, אמו של החטוף יותם חיים ז"ל, שנפל בשוגג מירי צה"ל, פרסמה הבוקר פוסט חריף בו הביעה מחאה על שיח פוגעני כלפי הורים שכולים.

הפוסט הגיע בעקבות שיחה שקיימה עם הרב יוסף אלנקווה, רבה של גוש קטיף, שהתקשר אליה בדחיפות לאחר ששמע על מסרים פוגעניים שהופנו כלפיה.

לדבריה, הרב אלנקווה סיפר לה על פנייה שקיבל מכתבת, אשר שיתפה אותו בכך שהיא נחשפת לדברי שנאה, לכלוך והכפשה כלפי הורים של חטופים ובני משפחותיהם, וביקשה ממנו לפעול להרגעת הרוחות. בשיח ביניהם, סיפרה חיים, שמה עלה כדוגמה לפגיעות הללו.

"הוא שאל אותי אם משהו פגע בי או מישהו", כתבה חיים, "ואמרתי לו שהדבר שפגע בי הוא שיותם, הילד שלי, נהרג. כל דבר אחר לא יכול לפגוע בי".

איריס המשיכה ותיארה את תחושותיה מהשנתיים האחרונות, בהן חוותה התקפות חוזרות מצד אנשים המזוהים עם צדדים פוליטיים מסוימים, שלדבריה השמיצו אותה רק בשל עמדותיה.

"במשך שנתיים הייתי חשופה לביקורת מצד אנשים שזיהו אותי כביביסטית ודאגו להשמיץ אותי בכל מקום", כתבה, "אנשים שלא איבדו ילד, גם לא אח או בן דוד. אנשים משכילים, בעלי תארים, מורים, פסיכולוגים, כתבו לי שאני צריכה להתנדף מהעולם, שנמאסתי עליהם, שאני אדם מתועב".

לדבריה, התופעה אינה ייחודית לה בלבד. "את אותו הדבר עשו לעינב צנגאוקר, לצביקה מור ואחרים", הוסיפה.

בהמשך דבריה קראה חיים לשים סוף לשיח האלים, וקראה לגופי התקשורת לקחת אחריות. "היום אני אומרת, חלאס עם זה. נמאס לנו כחברה לשמוע נאצות, קללות, הכפשות. מהתקשורת אני דורשת לא לתת ביטוי לאנשים שמקללים, שמדברים בגסות, שיורדים לפסים אישיים".

את דבריה סיימה באזהרה מפני המשך המצב החברתי: "החטופים חזרו לחיק משפחותיהם, ועל זה נאמר תודה. מפה - אם לא יישתנו דרכינו, החטיפה הבאה בפתח דלתינו".