ההחלטה למנוע מאוהדי קבוצת הכדורגל מכבי תל אביב להגיע למשחק חוץ נגד אסטון וילה בבירמינגהאם, אנגליה מעוררת סערה בינלאומית.

שורדת השבי אמילי דמארי, שלה גם אזרחות בריטית, השוותה בציוץ ברשת X את ההחלטה ל"הצבת שלט גדול מחוץ לאצטדיון האומר 'אין יהודים מורשים להיכנס'".

דמארי הביעה זעזוע עמוק ואמרה: "אני בהלם מוחלט מההחלטה השערורייתית הזו לאסור עליי, על משפחתי ועל חבריי להשתתף במשחק של אסטון וילה בבריטניה. כדורגל הוא דרך לאחד אנשים ללא קשר לאמונתם, צבעם או דתם, וההחלטה המגעילה הזו עושה בדיוק את ההפך".

היא תהתה "מה קרה לבריטניה שבה אנטישמיות בוטה הפכה לנורמה? איזה עולם עצוב אנחנו חיים בו". "זו החלטה שגויה", צייץ ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, "לא נסבול אנטישמיות ברחובות שלנו. התפקיד של המשטרה הוא לא הבטיח שכל אוהדי הכדורגל יכולים ליהנות מהמשחק, בלי פחד מאלימות".

משטרת ווסט מידלנדס, שתמכה בהחלטה, ציינה כי היא רואה במשחק "בסיכון גבוה". ההמלצה התבססה על מידע מודיעיני עדכני ועל תקריות אלימות קודמות כמו באמסטרדם, אז נעצרו 62 בני אדם. המשטרה ציינה כי עשרה מהעצורים היו אוהדי מכבי תל אביב, שלפי הדיווחים קרעו דגל פלסטיני, השחיתו מונית וקראו קריאות אנטי-ערביות.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר הגיב "החלטת מועדון הכדורגל אסטון וילה ומשטרת אנגליה לאסור את כניסת אוהדי מכבי תל אביב למפגש בין הקבוצות היא לא פחות מפרס לאיסלאם הקיצוני, לטרור נגד יהודים והעולם החופשי, ולאנטישמיות שהרימה ראש בעולם ובבריטניה בפרט. על ממשלת בריטניה להיאבק בנחישות באנטישמיות, ולא להיכנע לה. יש לשנות את ההחלטה, לאפשר לאוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק, ולדאוג לביטחונם".