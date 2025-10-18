רשות התקשורת הבריטית Ofcom הודיעה כי היא מטילה סנקציה על רשת BBC, בעקבות שידורו של הסרט התיעודי "עזה: איך לשרוד אזור מלחמה". לפי קביעת הרשות, הסרט נמצא "מטעה באופן מהותי".

הדמות המרכזית בסרט, עבדאללה איימן אל-יאזורי בן ה־14, הוצג כקטין תמים החווה את המציאות בעזה, אך התברר כי הוא בנו של איימן אל-יאזורי, בכיר בארגון חמאס המשמש כשר החקלאות מטעם הארגון. פרט זה לא נחשף בשום שלב במהלך השידור.

ברשות התקשורת ציינו כי מדובר ב"הפרה חמורה", וכי יש בכך פגיעה של ממש באמינות ובאובייקטיביות המצופה משידור ציבורי. על כן הוחלט להטיל סנקציה על הרשת.

במסגרת ההחלטה, BBC תחויב לשדר הצהרה רשמית על ממצאי החקירה בערוץ המרכזי BBC2, בשעה 21:00 (שעת צפיית שיא), במועד שייקבע על ידי הרגולטור.