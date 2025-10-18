בתיעוד בלעדי שנחשף במהדורת השבת של חדשות 13 חושף סטיב ויטקוף, שליחו של הנשיא דונלד טראמפ למזרח התיכון, באירוע של מוזיאון השואה בוושינגטון כיצד שכנעו האמריקנים את חמאס לחתום על העסקה, וטען כי פעלו לשכנע את ארגון הטרור שהחטופים אינם נכס עבורם.

"פריצת הדרך המשמעותית אירעה ב-5 לנובמבר 2024, כאשר הנשיא טראמפ נבחר. ברגע שהוכרזה התוצאה, העולם השתנה וכך גם המשא ומתן - חמאס הבינו שטרמאפ חזר לתפקיד עם נכונות להיאבק, לקחת אחריות ולפעול".

"בסבב האחרון של המשא ומתן, טסנו קושנר ואני לשארם א שייח' לפגישות בהובלת קטאר, מצרים וטורקיה, שהיו נהדרים, ואם לא הם - לא היינו מגיעים לנקודה שהגענו אליה. ג'ארד היה בלתי נלאה - ביחד שכנענו את חמאס שהחזקתם של 20 החטופים החיים הנותרים, כבר אינה נכס - אלא מעמסה עבורם".