משפחתו של מייסד מותג האופנה "מנגו" המיליארדר היהודי יצחק (איסאק) אנדיק, שנהרג בנפילה מצוק סמוך לברצלונה לפני עשרה חודשים, מסרה כי היא בטוחה בחפות בנו, ג'ונתן אנדיק.

אנדיק, בן 71 במותו, נהרג ב-14 בדצמבר 2024 לאחר שנפל במהלך טיול עם בנו הבכור לתהום סמוך למערות סאלניטרה שבהר מונטסראט. המשטרה קבעה תחילה כי מותו נגרם בעקבות "תאונה" מצערת ושללה חשד לפלילים, אך בשל חוסר עקביות בעדותו של הבן התיק נבחן מחדש

לפי הדיווחים, החוקרים בספרד התייחסו גם לעדותה של בת זוגו של המיליארדר, שחקנית הגולף המקצועית אסטפניה קנוט, שתיארה יחסים מתוחים בין האב לבנו.

משפחת אנדיק מסרה בעקבות ההתפתחויות הדרמטיות כי היא מבקשת לכבד את ההליכים המתמשכים ותמשיך לשתף פעולה באופן מלא עם הרשויות. "משפחת אנדיק בטוחה שהליך זה יסתיים בקרוב וכי חפותו של ג'ונתן תוכח".