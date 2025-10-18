בעוד המאבק נגד חוק הגיוס בישראל נמצא על אש נמוכה וללא עצרות ענק של הציבור החרדי, דווקא בארה"ב מתכוננת הקהילה החסידית לעצרת מחאה חסרת תקדים.

מחר (ראשון) צפויים רבבות משתתפים להגיע למנהטן למחות מול הקונסוליה הישראלית.

העצרת נקבעה לאור הפסקת האש שהושגה בעידודו של הנשיא דונלד טראמפ. לדברי המארגנים, תיזמון המחאה משקף מדיניות ארוכת שנים של חסידות סאטמר שלא לקיים הפגנות פומביות נגד ישראל בזמן שהמדינה נמצאת במלחמה.

"כעת הגיע הזמן לסיים עם גזירת הגיוס ולהסדיר את מעמדם של בני הישיבות ולעמוד לימינם בשעה קשה זו, כאשר עדיין ישנם בחורים עצורים בכלא הצבאי", הסבירו המארגנים.

המחאה תתאפיין באחדות נדירה: שני פלגי סאטמר יצעדו יחד בראשות האחים האדמו"רים, לצד עשרות קהילות חסידיות נוספות מרחבי ארצות הברית.

העצרת באה בעקבות מחאה ענק שנערכה לפני מספר שבועות בלייקווד שבניו ג'רזי, שם השתתפו הציבור הליטאי והחסידי במקום.

במוצאי שמחת תורה פנו האחים האדמו"רים מסאטמר לרבבות החסידים במעמדי נעילת החג בקרית יואל ובוויליאמסבורג וביקשו מהם להשתתף בהפגנות.