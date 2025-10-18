כעשר משפחות יוצאות כת "לב טהור" שהתיישבו לאחרונה באזור ניו יורק נמלטו באמצע חג שמחת תורה ושמיני עצרת להונדורס, בהוראה ישירה ממנהיגי הכת המרצים עונשי מאסר בכלא פדרלי בברוקלין.

המשפחות קיבלו בחזרה את ילדיהן מרשויות הרווחה בגואטמלה לאחר שהתחייבו לעזוב את הכת, בעקבות פירוקה החודש. חלקן התארגנו בחשאי באזור ניו יורק לקראת בריחה משותפת להונדורס - מדינה שבה זכויות ילדים אינן בראש סדר העדיפויות.

ההוראה להימלט דווקא תוך חילול החג ניתנה על ידי מנהיגי הכת הכלואים, שביצעו פשעים חמורים בילדי הכת ובחבריה. התיזמון נועד למנוע חשיפה שעלולה הייתה לסכל את הבריחה.

גורם מעורב בפרטים אמר כי "הונדורס היא מדינה מושחתת הדומה לגואטמלה. הכול נעשה בעזרת מניפולציות של המנהיגים הכלואים, ששכנעו את המשפחות כי עדיף לחיות במדינה ללא נוכחות יהודית מאשר להישאר באמריקה".

זו אינה הפעם הראשונה שמנהיגי הכת מורים לחבריה לחלל שבת או חג. באוקטובר 2021 נחתו עשרות חברי הכת בעצם יום השבת במולדובה, נאסרה כניסתם וגורשו חזרה לטורקיה מיד עם צאת השבת.

ב-2018 נחטפו שני ילדים בעצם יום השבת על ידי נחמן הלברנץ, שהיה אז מנהיג הכת ומרצה כיום עונש מאסר. החטיפה כללה נסיעה ברכב וטיסה כשהילדים חופשו כגויים להסוות את זהותם. ביולי 2019 הוגש נגדו ונגד מנהיגים נוספים כתב אישום בגין מעשים אלו.