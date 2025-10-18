תושבים מגבעת מבשר שלום הסמוכה לישוב אביתר שיצאו לסיור ביטחון רגלי סביב הגבעה, נתקלו באש חיה שפתחו לעברם מחבלים מהכפר ביתא שהתמקמו בסמוך.

אחד הכדורים פגע במרחק מטרים בודדים מהתושבים, אך הם בנס לא נפגעו והזעיקו את כוחות הביטחון. בסריקות שבוצעו באזור מאוחר יותר אותרו כ-15 תרמילים במיקום ממנו בוצע הירי. במהלך השבת חסם צה"ל מספר דרכים בכפרים הסמוכים, ומנהל מצוד אחר המחבלים.

בסרטון שצולם במצלמת אבטחה של לול סמוך, נראים התושבים במהלך הסיור סורקים בפנסים את השטח כשלפתע מתחיל ירי לעברם. התושבים מתרחקים בריצה שפופה, כשאחד הכדורים פוגע בקיר איסכורית במרחק של מטרים ספורים מהם.

"ירו עלינו לפחות 15 כדורים בבודדות. בנס לא נפגענו, אבל המחבלים תכננו לרצוח וממש לא ירו ירי ספוראדי", תיאר אחד התושבים. "מקווה מאוד שבצה"ל יתייחסו לאירוע לפי הכוונה הרצחנית של המחבלים ולא לפי התוצאה. יש לנו פה חולייה שהיא פצצה מתקתקת, ואם צה"ל לא יעשה את המינימום של להטיל כתר על הכפר אנו עלולים למצוא את עצמנו מהר באירוע צאלה גז 2".