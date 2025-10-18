אירוע אנטישמי חמור התגלה בתיכון מנלפן שבניו ג'רזי, לאחר שארבע תלמידות פרסמו ברשתות החברתיות תכנים המעודדים רצח יהודים ומתכננות להתחפש כהיטלר וכקורבנות שואה בחג ההאלווין ב-31 באוקטובר. כך דווח ב"ניו יורק פוסט".

בשיחת קבוצה שהודלפה כתבה אחת התלמידות: "הרגע הבנתי שהיחידים שאנחנו באמת לא צוחקות עליהם זה היהודים".

חברתה השיבה: "להרוג את כולם עד האחרון". תלמידה שלישית הוסיפה הערה על סיגריה אלקטרונית שלטענתה "מילאה בגז מהשואה".

בהמשך השיחה, שהייתה עמוסה בשגיאות כתיב, הוזכרו איומים הקשורים לתאי גזים. התכנים פורסמו גם באינסטגרם.

בית הספר הוציא הצהרה רשמית: "אנו מודעים לפוסטים אנטישמיים שפורסמו מחוץ לבית הספר על ידי חלק מתלמידינו. אנו מתייחסים לעניין ברצינות מירבית ונוקטים בפעולה מיידית, מקיפה והחלטית".

ראש עיריית מנלפן, אריק נלסון, כתב במכתב לקהילה: "אני מוטרד עמוקות ושבור לב. אנטישמיות אינה בדיחה - זוהי שנאה פשוטה, ואין לה מקום בבתי הספר שלנו, בעיר שלנו או בשום מקום בחברה".

המקרה זעזע את הקהילה היהודית הגדולה במנלפן. הורה שדיבר עם "ניו יורק פוסט" אמר: "מה שהן אמרו בזוי לחלוטין".