השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התארח הערב (מוצאי שבת) באולפן "פגוש את העיתונות" ונשאל למה לא פרש מהממשלה אחרי שחרור מאות מחבלים רוצחים.

"קודם כול זה מוזר לי, כי יש לי דז'ה וו. כשאני פרשתי ובאתי כאן לריאיון, שאלתם אותי בדיוק באותה רצינות 'למה פרשת ממשלה?', אז אני אסביר. אני פרשתי מהממשלה בגלל שהפסיקו את הלחימה. אני אמרתי גם אז: 'אני לא אפיל את הממשלה, אם הם חוזרים ללחימה ולפרק את החמאס, אני חוזר'".

"אמרתי איזה מין דבר זה הסלקציה הזאת בעסקה חלקית. חלק (מהחטופים) כן חוזרים, חלק לא. היום החזירו את כולם. ואני רוצה, וזה גם מה שנתניהו הבטיח לי - את העניין של פירוק חמאס. אם הוא לא יפרק את חמאס הוא יודע היטב מה יקרה".

"כן, אני לא אגיד מה הוא. יש דד-ליין לשני דברים, זה לא רק לפירוק חמאס. אני רוצה עוד דבר. נתניהו הבטיח לי, והוא אמר לי את זה בהסכם הקואליציוני: חוק עונש מוות למחבלים. זה נכון, זה מוסרי, זה יגרום להם לא לחטוף (ישראלים). נתניהו הבטיח לי את זה בשנתיים האחרונות".

"כל פעם שביקשתי, ראש ממשלתנו היקר, שאני מאוד מכבד אותו, אמר לי: 'תשמע, בן גביר, יש לנו חטופים, ישוחררו החטופים החיים ונעשה את זה'", חשף בן גביר. "עכשיו אין תירוצים. ראש הממשלה יודע שאני רציני".

האם זאת הסיבה שהחרדים מהססים לחזור לממשלה? כי הם אומרים, בן גביר ממילא מפרק את הממשלה והולכים לבחירות. "תמיד כשנתניהו שמע בקולי זה השתלם לו. אם הוא יפרק את החמאס, יעביר חוק עונש מוות למחבלים, אז בעזרת השם, עד סוף הקדנציה הממשלה הזאת תהיה".

"זו בדיוק הסיבה למה אני רוצה חוק עונש מוות למחבלים. זו בדיוק הסיבה. אני רוצה לשנות את הקונספציה. אם אנחנו נהרוג אותם, אם אנחנו נחסל אותם, אם נוציא אותם להורג - אף אחד לא יכול לחטוף חייל ולהגיד לנו לשחרר אותם".

"הם לא צריכים לראות אור יום. הם צריכים למות. נתניהו הבטיח לי את זה, הוא קבע את זה בהסכם הקואליציוני יחד איתי, הוא אמר לי כל השנתיים האלה, 'השר, יחזרו החטופים ואני עושה את זה. זו התחייבות שלו".

לא היה אף שר לביטחון לאומי שבמשמרת שלו שוחררו כל כך מחבלים נשאל בן גביר "זו בדיוק הסיבה למה אני רוצה עונש מוות. ולגבי הישארות על הכיסא בממשלה - הציבור לא מטומטם. הם ראו שפרשתי, והם יודעים שאני נלחם על האידיאולוגיה שלי. נתניהו מבין את זה שאנחנו לא יכולים לסיים בלי הניצחון. זו חובה שלנו. אגב, זו לא רק פוליטיקה".

"בעניין של פירוק חמאס נתניהו הסכים איתי על-מלא, ובעניין מוות למחבלים, הוא חתום איתי. יש לו חתימה. הוא חתם לי שאנחנו הולכים לחקיקה הזאת. עכשיו אין לו תירוצים".

"אני לא מפחיד את נתניהו. אני שותף של נתניהו, אבל אני רוצה את נתניהו, כמו שכל עם ישראל רוצה אותו, עם של אריות, עם שמחסל את המחבלים".