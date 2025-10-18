השר יצחק וסרלאוף מפרסם הערב (מוצאי שבת) סרטון שמתעד את פגישתו בניו יורק עם הרב משה האוור ז"ל, מנכ"ל ארגון ה־OU, שנפטר באופן מפתיע בסוף השבוע.

"אני מתקשה לעכל את הבשורה על פטירתו הפתאומית של הרב משה האוור זצ”ל, מנכ"ל ארגון ה־OU. לפני כמה חודשים בלבד נפגשנו בניו יורק. ישבנו ודיברנו שעות על עם ישראל, על הדור הצעיר, על ענייני הדור", אמר הערב השר בשיחה עם ערוץ 7.

במהלך אותה שיחה, נחשף השר וסרלאוף לכך שארגון ה־OU הוא שמפעיל את 'הזולה של חצרוני' בירושלים. "האמת שלא ידעתי את זה אפילו", שיתף, "בשבילי זאת הייתה סגירת מעגל מרגשת כי אני בתור נער הייתי מבלה שעות בזולה של חצרוני, ואני יכול להגיד שהמקום הזה השאיר אותי מואר בתקופות של חושך. המקום הזה מציל נשמות".

השר הוסיף, "הרב משה הקשיב לי בשקט, ואז פתאום ירדו לו דמעות. הוא שלח הודעה במקום לרב אבי ברמן, מנכ"ל OU ישראל, ואמר לו שצריך לארגן מפגש שלנו בזולה של חצרוני".