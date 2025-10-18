מנגנוני הביטחון הפלסטיניים נכנסו הערב (מוצאי שבת) למרחב אדם שבאזור בנימין, "בתיאום עם מערכת הביטחון הישראלית", לטענת צה"ל.

לאחר בדיקה שנערכה, עלה כי מדובר בטעות בתיאום: האזור אליו נכנסו הכוחות הפלסטיניים מוגדר כאסור לפעילות מנגנוני הביטחון הפלסטיניים. בעקבות כך, הוזעקו כוחות צה"ל למקום ופעלו להוצאתם מהמרחב.

עם עזיבתם של השוטרים הפלסטיניים, התקהלו מספר פלסטינים סמוך למקום והחלו ליידות אבנים לעבר הכוחות. בתגובה, חיילי צה"ל ביצעו ירי לאוויר. לא דווח על נפגעים.

מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בטעות תיאום, והאירוע נמצא בבדיקה. בצה"ל מדגישים כי הלקחים יופקו.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, מסר בתגובה לאירוע, "עם קבלת הדיווח על האירוע החמור פניתי לאלוף פיקוד מרכז ולמפקד החטיבה בדרישה לקבל הבהרות ולדאוג שמקרה כזהה לא יתרחש פעם נוספת. לא פעם ולא פעמיים ראינו כיצד 'שוטרים' של הרשות הפלסטינית ביצעו פיגועים חמורים, ואנו לא מוכנים לעבור לסדר היום על מצב שבו חמושים מסתובבים במועצה, בסמוך לישובים ישראלים".