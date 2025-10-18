איילת גולדין, אחותו של החלל החטוף סגן הדר גולדין, נשאה הערב (מוצאי שבת) נאום בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב.

"פחדתי שהכיכר תהיה ריקה", אמרה, "אבל ההסכם הזה הביא 20 ניסים - 20 חיים על הרגליים מתוך השאול - והשאיר חטופים חללים בידי החמאס. החמאס שמחזיק באח שלי כסמל כבר 11 שנה. יש לנו עוד 18 חטופים להחזיר הביתה".

"אמא שלי ואימהות אחרות היו עדות בכנסת לתלישת תמונות של הילדים שלהן שלא חזרו. יש פה ניסיון למחוק את הזיכרון. קיבלנו אפילו מכתבים ממשרד החינוך שמדברים על כך שכל החטופים שבו - בזמן ש-18 מהם עדיין שם. לא ירחק היום שיגידו לנו 'עשינו הכול' - ואני כבר הייתי בידיים של ה'הכול' הזה. אני מפחדת פחד מוות מה'עשינו הכול' הזה".

"זה הקרב האחרון, הקרב הכי פחות סקסי. שבו לא יהיו חיבוקים - תהיה הרכנת ראש, כבוד אחרון. זה הקרב המאסף, והוא לזמן מוגבל. תהיו חדים, שימו לב למכבש. מהרגע שה-20 חזרו - אין ספור כתבות על מי שלא מוצאים את החללים. זה שקר גס - חמאס יודע הכול. כמו שידע להביא עשרים חיים, הוא יודע גם איפה 18 החללים שנשארו. הבעיה של חמאס היא לא הידע, אלא המוטיבציה. הוא מחזיק באח שלי כסמל כבר 11 שנה".

"אנו זקוקים לכם, אל תירדמו בשמירה. אני מפחדת פחד מוות מהיום שבו יגידו 'עשינו הכול', כי היינו שם כבר פעם. הדר שלי - אחי הקטן, הגדול ממני ברוח - אני איתך, העם איתך. אנחנו אמרנו שנחזיר אותך וכך יקרה".

הדר גולדין נהרג בקרב רפיח במהלך מבצע צוק איתן ונחטף על ידי חמאס למנהרה תת-קרקעית. מוגדר כחלל צה"ל חטוף. לאחר מותו הועלה גולדין לדרגת סגן.