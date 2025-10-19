מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה למדינות הערבות להסכם השלום עם עזה כי התקבלו דיווחים אמינים המצביעים על כוונה של חמאס לבצע מתקפה נגד תושבי עזה - מהלך שייחשב להפרה חמורה של הפסקת האש.

"מתקפה מתוכננת זו נגד אזרחים פלסטינים תהווה הפרה ישירה וחמורה של הסכם הפסקת האש ותערער את ההתקדמות המשמעותית שהושגה באמצעות מאמצי התיווך. הערבים דורשים מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו במסגרת תנאי הפסקת האש", נאמר.

"אם חמאס ימשיך במתקפה זו, יינקטו צעדים כדי להגן על תושבי עזה ולשמור על שלמות הפסקת האש.

ארצות הברית והערבים האחרים נותרות נחרצות במחויבותן להבטיח את שלומם של האזרחים, לשמור על שקט בשטח ולקדם שלום ושגשוג עבור תושבי עזה והאזור כולו".