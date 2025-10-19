מחאה המונית נגד הנשיא טראמפ בארה"ב. מיליונים מאזרחי ארה"ב יצאו לרחובות בכל הערים הגדולות בארה"ב על מנת למחות נגד התנהלות הנשיא טראמפ ובטענה כי "ארה"ב הופכת להיות מדינה אוטוריטרית".

במסגרת המחאה ההמונית, שזכתה לכינוי "אין מלכים", התקבצו מיליוני בני אדם בכיכר טיימס בניו יורק, בוושינגטון, שיקגו, מיאמי, לוס אנג'לס ומדינות נוספות בארה"ב, החזיקו שלטים וקראו סיסמאות ביניהן "דמוקרטיה ולא מונרכיה" וכן "החוקה אינה אופציונלית".

חלק מהמוחים אף קראו בגנותו של הנשיא "לעזאזל עם טראמפ". תומכיו של הנשיא טראמפ האשימו את מארגני המחאה ההמונית כי הם משתפים פעולה עם תנועת השמאל הקיצוני "אנטיפה" וכינו את עצרות המחאה "עצרת לשנאת אמריקה".

על פי ההערכות של המארגנים השתתפו במחאה ההמונית כשבעה מיליון אזרחים אמריקאים, ולמרות נוכחות גדולה של המשמר הלאומי מחשש להפרות סדר, לא נרשמו עימותים אלימים בין המוחים לכוחות הביטחון. זו הפעם השנייה שהמוחים יוצאים לרחובות במסגרת מחאת "אין מלכים", לאחר שהפעם הראשונה התקיימה בחודש יוני האחרון.

עזרא לוין, אחד ממארגני המחאה, אמר לסוכנות הידיעות AP כי "מה שאנו רואים מהדמוקרטים כעת זה מעט עמוד שדרה. הדבר הגרוע ביותר שהדמוקרטים יכולים לעשות כעת הוא להיכנע". ראש עיריית שיקגו, ברנדון ג'ונסון, התייחס להחלטה של טראמפ לשלוח כוחות של המשמר הלאומי להילחם בפשע בחלק ממדינות ארה"ב, ואמר לקהל כי "ממשל טראמפ החליט שהם רוצים משחק חוזר של מלחמת האזרחים. אנחנו כאן כדי לעמוד איתן ולעמוד במחויבות לכך שלא נתכופף, לא נשתחווה, לא נרתע ולא ניכנע. נחנו לא רוצים חיילים בעיר שלנו".