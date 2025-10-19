עם כניסת שנת תשפ"ו, אלפי פנויים ופנויות בישראל מחפשים את הדרך הנכונה למצוא את בן או בת הזוג.

בעוד רבים מהם מתמודדים עם האתגר לבד, פרויקט 252 מציע פתרון שכבר הוכיח את עצמו: בשנה החולפת בלבד התחתנו 155 זוגות שעברו דרך הפרויקט, ומאז הקמתו - כמעט 800 זוגות מצאו את זיווגם.

"היום אנשים מבינים שכמו שאי אפשר להיכנס למשחק שחמט בלי לדעת את הכללים - ככה אי אפשר להיכנס לזוגיות בלי ללמוד את כללי המשחק הזוגי", מסביר צוריאל גביזון, יזם פרויקט 252.

"רבים חושבים שזוגיות זה משהו שכאילו פתאום קורה מעצמו, אבל בפועל - בעולם של כל כך הרבה חוסר מיקוד, תקשורת מרובת פלטפורמות - צריך ללמוד מחדש את העולם הטבעי של הזוגיות".

אחת המחשבות השגויות הנפוצות ביותר לגבי פרויקט 252 היא שהוא מיועד רק לאנשים שמתקשים למצוא זיווג או לכאלו עם בעיות חברתיות. "זה בדיוק ההיפך", מדגיש גביזון. "הפרויקט מיועד לכל אדם שרוצה לקבל כלים כדי להתחתן - בדיוק כמו שכל אחד צריך ללמוד לנהוג לפני שהוא יוצא לכביש, גם כאן צריך להכיר את הכללים".

השדרוג הגדול: אפליקציה, AI וליווי מתקדם

השנה, פרויקט 252 עובר שדרוג משמעותי. בין השיפורים: אפליקציה חדשה שתאפשר גישה נוחה יותר לכל התכנים, עשרות מנטורים ומאמנים חדשים שיצטרפו לצוות, וטכנולוגיית בינה מלאכותי (AI) שתלווה את המשתתפים בתהליך.

"אנחנו רוצים לתת למשתתפים את מקסימום הכלים", מסביר גביזון. "מה שאנשים מקבלים בליווי אישי 1X1 ועולה מאות שקלים לפגישה - כאן הם מקבלים בצורה אנונימית, מהבית, ובעלות נמוכה בהרבה".

מנויי פרויקט 252 מקבלים גישה לספרייה ענקית של מעל 400 שיעורים והדרכות, מפגשי זום ספיד-דייטים, כניסה לאתרי היכרויות ייעודיים, אירועים בכל רחבי הארץ, וליווי שבועי ממנטורים ומאמנים מובילים בתחום הזוגיות והשידוכים.

מחקרים מראים כי 45% ממי שמקבל על עצמו משהו בתחילת השנה עומד בזה - לעומת סיכוי נמוך בהרבה למי שמתחיל באמצע השנה. "זה הזמן", אומר גביזון. "עם תחילת שנה חדשה, זו ההזדמנות להתחיל מסלול שיוביל אתכם להקמת בית".

לרגל תחילת השנה, הפרויקט מציע מבצע מיוחד של 10 שקל לחודש הראשון (במקום 97), כדי לאפשר לכל אחד ואחת לנסות ולהבין אם זה מתאים להם.

עם 800 זוגות שכבר התחתנו וממליצים, פרויקט 252 הופך למסלול מוכח לפנויים ופנויות שרוצים לקחת את עניין הזוגיות שלהם ברצינות. "אין סיבה ששנת תשפ"ו לא תהיה השנה שלכם", מסכם גביזון. "אבל צריך להתחיל. עכשיו".

