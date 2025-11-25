מיזם "Next October", שנולד מתוך השכול של משפחת שי שבנה ירון אורי (נוני) נפל בשבעה באוקטובר, מחבר בין עולם הסטארט-אפים הישראלי לבין משפחות הנופלים והנרצחים.

בחיבור מצמרר ומעורר השראה, ניצן קיש ארגמן, מייסדת חברת הסטארט-אפ WonderJewel, חברה למשפחתה של הילי סולומון הי"ד שנרצחה במסיבת ה"נובה". "לא הכרתי אותה, אבל בהרבה מובנים אני מרגישה שאני מכירה אותה", משתפת קיש ארגמן באולפן ערוץ 7. "היא הייתה האדם הכי שמח. רק בת 27, מאוד אהבה לרקוד וגם הקימה מותג של בגדי פסטיבלים". הילי, שהייתה לוחמת בעוקץ, הותירה אחריה מורשת של שמחה, יצירה וחברות אמת, אותה מבקשת קיש ארגמן להנציח.

החברה של קיש ארגמן, הנמצאת כעת בעיצומו של סבב גיוס הון, מציעה תפיסה חדשנית: ביטחון אישי כחלק בלתי נפרד מאיכות החיים. "זה לא משהו זר. הרעיון הוא להפוך את העיסוק בביטחון אישי לשגרתי, יומיומי ונטול דרמה, בדומה לרפואה מונעת".

המוצר הטכנולוגי, שעדיין בפיתוח, הוא תכשיט חכם המאפשר זיהוי ותקשורת במצבי חירום. "בפיילוט שעשינו עם עיריית פתח תקווה הופעל תכשיט שניתן ללחוץ עליו. המשתמשת מגדירה את כל הפרמטרים - האם תופעל אזעקה, האם לפתוח תיעוד, למי הוא ישלח? וכו'". עצם ההתעסקות וההגדרה מראש, לדבריה, כבר מייצרת שינוי תודעתי ומוכנות.

במקביל לפיתוח הטכנולוגי, ובשיתוף עם משפחתה של הילי, השיקה החברה קולקציית תכשיטי אופנה הנושאת את המסרים של הילי. "התחלנו בקולקציות של תכשיטים, עם המסרים המאוד מדהימים שלה", מספרת קיש ארגמן. אחד התכשיטים נושא את המילה "Courage" (אומץ). "וזה בגלל שהיא תמיד אמרה שצריך המון אומץ כדי לראות את הטוב, בטח ברגע משבר".

מעבר לתכשיטים עצמם, המיזם כולל גם בלוג ותוכן המעניקים כלים להתמודדות ומוגנות. קיש ארגמן משתפת בגילוי לב: "אני לצערי הותקפתי כמה פעמים וכך הבנתי שפיתחתי לעצמי כלים". היא מדגישה את החשיבות של שיתוף הידע כדי למנוע הישנות מקרים ולתת כוח לאחרים. "המטרה של התכשיטים עכשיו היא להזכיר לנו כל פעם את הכוחות מבפנים".