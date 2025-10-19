שלושה שודדים רעולי פנים פרצו היום (ראשון) למוזיאון הלובר בפריז וגנבו תשעה תכשיטים מאוסף נפוליאון שהוצג במקום.

לפי הדיווחים מצרפת, השלושה פעלו במהירות יוצאת דופן: בתוך שבע דקות שברו חלונות, הגיעו ליעד, נטלו את הפריטים ונמלטו מן הזירה באמצעות קורקינטים חשמליים.

עוד נמסר כי השודדים עשו שימוש במעלית סחורות ובמסורי שרשרת קטנים כדי להגיע לגלריית אפולו, בצד נהר הסיין של המוזיאון - האגף שבו מוצגים שרידים מתכשיטי הכתר של צרפת. בשלב זה טרם נקבע השווי המוערך של הפריטים שנגנבו.

השוד התרחש בשעת בוקר עמוסה, בעת שהמוזיאון היה מלא במבקרים. מתיעודים שעלו לרשתות החברתיות נראים אנשי אבטחה ומבקרים מבוהלים כשהם נעולים בתוך האולמות סמוך לאחר האירוע, עד להתבהרות המצב והגעת הכוחות.

שרת התרבות של צרפת, רשידה דאטי, הודיעה כי אין נפגעים בגוף. הנהלת הלובר ציינה כי יותירו את המוזיאון סגור לעת עתה עד להשלמת בדיקות האבטחה והחקירה הראשונית.

במקביל, הרשויות בצרפת פועלות למיפוי מסלולי ההימלטות ואיסוף ראיות מזירת השוד, לרבות בדיקת מצלמות אבטחה ומעקבים סביב אזור הנהר והיציאות מהמתחם. גורמי האכיפה טרם פרסמו פרטים על החשודים או על אמצעי האבטחה שנפרצו במהלך הפעולה.