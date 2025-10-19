טומי רובינסון בשומרון: "ברור מדוע ישראל לא יכולה לוותר על השטח" צילום: רועי חדי

טומי רובינסון, שהוביל צעדות נגד הטרור האסלאמי הרדיקלי בבריטניה ונחשב לכוח עולה במערכת הפוליטית, ערך הבוקר (ראשון) ביקור במועצה האזורית שומרון.

במהלך הביקור סייר רובינסון, יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ושר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, ב'מרפסת המדינה' ביישוב פדואל. ראש המועצה נתן לרובינסון סקירה על "המותניים הצרות של המדינה" ועל החשיבות הביטחונית, האסטרטגית וההיסטורית של השומרון.

השר עמיחי שיקלי אמר בסיור: "אנחנו רוצים ריבונות מלאה על שטחי C ועל השטחים הפתוחים ולא רק על היישובים עצמם. אחד המיתוסים הגדולים זה קולוניאליזם. בשומרון נמצא מזבח יהושע, משם יהושע בן נון נכנס לארץ ישראל. זה לא רחוק מכאן. יש מלחמה על האתרים הארכיאולוגים האלו והרשות הפלסטינית מגיעה עם בולדוזרים למקומות הללו כדי להרוס את אתרי המורשת היהודית והתנ"כית".

ראש המועצה אמר לרובינסון: "הביקור שלך כאן הוא מאוד חשוב. אחרי שנמצאים פה ורואים את הכול, מבינים מדוע אומרים שיהודה ושומרון הם חגורת הביטחון של ישראל. הריבונות שלנו כאן היא הבטחון של אירופה. בסופו של דבר באנגליה ובאירופה צריכים לדעת שאנחנו האפריטיף אבל אתם לצערנו הסטייק של האסלאם הרדיקלי"

טומי רובינסון סיכם: "אני בסולידריות אתכם, כשאני עומד כאן, ברור מדוע ישראל צריכה לשלוט בשטח. קל להבין את החשיבות של המקום הזה ואני יודע עם מה אתם מתמודדים, אני מכיר את האיום שאתם עומדים בפניו".

רובינסון ביקש לשמוע את סיפורה של צאלה גז הי"ד, וראש המועצה סיפר כי "הרשות הפלסטינית' משלמת משכורות, פי חמישה מהמשכורת של מורה ברשות הפלסטינית, למי שרוצח יהודי, ולכן הרוצח של צאלה גז הי"ד שירה בה כשהייתה בדרך לחדר לידה מתוגמל על כך".

לאחר ששמע את הדברים, רובינסון הזדעזע ואמר: "הדבר המעליב ביותר הוא שאנחנו, אזרחי אנגליה ואירופה משלמים במיסים שלכם את המשכורת לאותו רוצח שרצח את צאלה גז. אישה שהייתה בדרכה ללדת בבית החולים. ומעליב יותר שצרפת ובריטניה הכירו ברשות הפלסטינית שמשלמת לרוצחים".