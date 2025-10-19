משטרת ישראל עצרה הבוקר (ראשון) תושב עפולה בן 41 בחשד שהפעיל מזה שבועות מערך הונאה שגרם לעוגמת נפש רבה עבור עשרות חסידי חב"ד שתכננו לטוס לניו יורק לחגי תשרי.

החשוד מכר כרטיסי טיסה שהתבררו כמזויפים או שלא היו קיימים כלל.

במשך השבועות האחרונים הוגשו למשטרה עשרות תלונות מרחבי הארץ על תושב עפולה שהציג עצמו כמתווך כרטיסי טיסה. הנוסעים העבירו אליו סכומים של אלפי שקלים לכל כרטיס, אך התמורה שקיבלו הייתה סיוט.

סיפורי הקורבנות מגוונים ומזעזעים: נוסעים שהגיעו לאתונה בדרך לניו יורק גילו בנמל התעופה שכרטיס ההמשך שברשותם מזויף ונותרו תקועים. אחרים הגיעו לשדה התעופה בן גוריון ונדהמו לגלות שלא קיים כרטיס רשום על שמם. קבוצה נוספת הצליחה להגיע לניו יורק, אך נותרה שם ללא אפשרות לחזור הביתה.

צוות החקירה במחוז הצפוני איתר עד כה 69 נפגעים שהעבירו כספים לחשוד. ההערכה היא שסכום ההונאה הכולל עולה על 400 אלף שקל.

הבוקר, לאחר שהחקירה הפכה לגלויה, פשטו שוטרים על דירתו של החשוד בעפולה. הוא נעצר והועבר לחקירה. אחר הצהריים צפוי להיות מובא לבית משפט השלום בנוף הגליל, שם המשטרה תבקש להאריך את מעצרו.