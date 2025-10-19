בין הרבים שהשתתפו היום (ראשון) בהלווייתו של אוריאל ברוך הי"ד, שנרצח ביום השבעה באוקטובר וגופתו הושבה מידי חמאס, היה גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שליווה את המשפחה לאורך השנתיים שחלפו מיום הרצח והחטיפה.

"ליוויתי את המאבק של המשפחה המיוחדת הזו", מספר השר בן גביר בראיון לערוץ 7 ומוסיף כי "אי אפשר שלא להצטרף לקריאתו של האח, עידן, קריאת כל המשפחה למוות למחבלים. המחבלים הללו הם בני מוות ואסור להם לצאת לחופשי, אסור להם להבין שמשתלם לחטוף, לאנוס, לרצוח ולפגוע".

בן גביר מוסיף ומציין כי קריאתה של משפחת ברוך להחלת עונש מוות למחבלים "מצטרפת לקריאה שלי לראש ממשלתנו היקר, עשינו דברים טובים וחשובים, אבל אי אפשר שלא לפרק את חמאס ולסיים את הסיפור בלי עונש מוות למחבלים".

בהתייחס לתחושות סביב שובם של החטופים ועל רקע התנגדותו לעסקה, אומר השר בן גביר כי הוא שלם עם עמדתו המתנגדת לעסקה. "אם היינו עושים את מה שביקשתי שייעשה לאורך כל הדרך, לחץ צבאי, מלחמה עצימה, להוריד שערי גיהנום על עזה, היינו מזמן מאחורי כל זה".

בן גביר מציין בדבריו את הפרת הסכם הפסקת האש היום בבוקר בידי חמאס, כאשר אנשיו תקפו את חיילינו. "זו טעות ונאיביות לחזור על מה שהיה בשישה לאוקטובר. צריך להכריע אותם במערכה עצימה, צריך לעצור הכול, לפגוע בהם ולחסל אותם. אנחנו רואים את התמונות של הג'יפים בעזה, איך אפשר להשלים עם דבר כזה. אם לא מחר, מחרתיים הג'יפים האלה של החמאסניקים יופנו נגד ישראל. לכן צריך לפרק אותם, לפגוע בהם ולהרוג כמה שיותר מחבלים".

על הדרך בה ניתן ונכון לבצע את אותה מערכה עצימה לה הוא קורא, מבהיר השר כי לא מדובר בהכרח בכניסה קרקעית והדברים יכולים להיות גם בהטלת פצצות מהאוויר. "אני פוגש את החיילים והם אומרים לי שאנחנו יכולים לכסח אותם. היו טענות שאנחנו לא פועלים במקומות מסוימים כי יש חטופים חיים. היום, ברוך ה', החטופים החיים חזרו ונקווה שגם גופות הגיבורים הקדושים שנרצחו יחזרו, אבל כעת אנחנו הרבה יותר משוחררים לפעול. אפשר להוריד שערי גיהנום על עזה בכל מיני דרכים וישראל הוכיחה שכאשר היא רוצה לנצח היא יודעת לעשות זאת".

באשר לאיומים הפוליטיים ששיגר לפירוק הקואליציה במידה ועמדתו לא תתקבל ולא תבוצע, אומר השר לביטחון לאומי כי לא מדובר באיומים אלא בעמדה הידועה היטב לראש הממשלה לאחר שנאמרה בישיבת הקבינט. "אמרנו זאת בצורה מפורשת, לא יכול להיות שהמלחמה הזו תסתיים בלי לפרק את חמאס. חייבים לפרק את חמאס. לוחמינו מסרו נפש, הקריבו והשקיעו ואנחנו צריכים לפרק את חמאס עד היסוד, גם בשביל הדור הזה וגם בשביל הדורות הבאים".

הסוגיה בה עסקו שרי הממשלה היום, סוגיית שמה של המלחמה, פחות מעסיקה את בן גביר, כך לדבריו. "אותי מעסיק דבר אחד, הסיום של המלחמה. עדיין לא סיימנו את המלחמה. אם חמאס עדיין נמצא בעזה לא סיימנו את המלחמה. עשינו דברים טובים וצריך לומר את זה ולברך את ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל והייתה לי הזכות להיות שותף להרבה דברים טובים שהיו ולדחוף לעוד ועוד, אבל המלחמה הזו לא מסתיימת עד שלא יפורק חמאס, נקודה".

לתפיסתו ולהערכתו של בן גביר לו אכן יעמוד ראש הממשלה באתגר פירוקו של חמאס והרג המחבלים הקואליציה, הפותחת מחר את מושב החורף, תשלים את ימיה ואף תמשיך מעבר לכך.