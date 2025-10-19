ארגון הטרור הרצחני חמאס הודיע אחר הצהריים (ראשון) כי איתר גופת חלל חטוף נוספת וימסור אותה בשעות הערב "אם תנאי השטח יאפשרו זאת".

הודעת חמאס נמסרה זמן קצר אחרי שבישראל הודיעו על היערכות לתקיפה עצימה של תשתיות טרור תת קרקעיות שלא הותקפו בעבר. "לאחר שחרור החטופים החיים, נגיב בעוצמה", אמר גורם ביטחוני ישראלי.

הדברים נאמרו בתגובה לתקרית קשה בה מחבלי חמאס הפרו את הפסקת האש הבוקר. מהפרטים שידועים עד כה עולה כי מחבלים שהגיחו בסביבות השעה 10:30 בבוקר ממנהרה ברפיח ירו טיל נ"ט לעבר כלי הנדסי. זמן קצר לאחר מכן מחבלים אחרים ביצעו ירי צליפה לעבר כלי הנדסי נוסף. בחלוף דקות, מחבלים ירו שוב באמצעות נשק צלפים על כוח במרחב.

בצה"ל אמרו כי מחבלים ירו טילי נ"ט לעבר כוחות שפעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי ההסכם, "צה"ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח להסרת איום, השמדנו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים. התקרית היא הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל יגיב בעוצמה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר "חמאס ילמד היום בדרך הקשה כי צה"ל נחוש להגן על חייליו ולמנוע כל פגיעה בהם. הנחינו את צה"ל לפעול בעוצמה מול מטרות טרור של החמאס בעזה. החמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש ובמידה והמסר לא יובן - עוצמת התגובות תלך ותגבר".

בחמאס טענו בתגובה כי אין להם קשר לתקרית ברפיח. "איננו יודעים על חילופי ירי ואנו מחוייבים להסכם. יש חלקים בארגון שאין לנו תקשורת איתם".