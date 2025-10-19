לאחר השקה שאפתנית מוקדם יותר השנה, סמסונג החליטה להפסיק את קו המכשירים הדקים מסדרת Galaxy Edge.

ההחלטה התקבלה בעקבות מכירות מאכזבות במיוחד של דגם ה־Galaxy S25 Edge, שהושק באמצע 2025 במטרה להוביל את מגמת המכשירים הדקים והקלים.

על אף הציפיות הגבוהות מהדגם החדש, נתוני המשלוחים נכון לאוגוסט מצביעים על פער משמעותי בין ציפיות החברה לביצועים בפועל: רק 1.31 מיליון יחידות נשלחו, לעומת 8.28 מיליון יחידות של דגם ה־Galaxy S25 הרגיל, 5.05 מיליון של S25+ ו־12.18 מיליון של דגם ה־Ultra.

מקור אנונימי בתוך החברה צוטט באומרו, "הסדרה כמעט ונעלמה", והוסיף כי "אין ודאות אם קו המוצרים הדק יחזור בעתיד". עם זאת, לפי דיווחים שונים, ייתכן כי פיתוח דגם ה־Galaxy S26 Edge כבר הושלם, אך הוא לא יושק לצד שאר סדרת S26, אלא במסגרת מצומצמת ואולי אף תחת שם חדש.

במהלך שמהווה שינוי כיוון, סמסונג תחזור לשלושת דגמי הדגל המוכרים: S26, S26 Plus ו־S26 Ultra. שלושת המכשירים צפויים להיחשף רשמית בינואר 2026, אך גורמים בתעשייה מעריכים כי תיתכן דחייה להשקה בפברואר.

סוקרים רבים הביעו התרשמות מהעיצוב החדשני של הדגם הדק, אך העלו ספקות לגבי נחיצותו. אחד מהם תהה, "מי בכלל ביקש טלפון דק?", והנתונים מצביעים כי הציבור לא השתכנע לרכוש את המכשיר. ההשקעה הרבה של סמסונג בעיצוב החדש לא הצליחה לתרגם עצמה להצלחה מסחרית.

המהלך של סמסונג מעלה תהיות גם לגבי מכשיר עתידי מבית אפל - האייפון אייר. אם אפל תבחר שלא להשיק את הדגם הדק שלה בעקבות כישלון סמסונג, ייתכן שמדובר בסיומה של תקופה קצרה בניסיון לעצב מחדש את גבולות עיצוב הטלפונים הניידים.