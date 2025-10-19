מוחמד אל-מסרי, מנהל המרכז הפלסטיני למחקרים אסטרטגיים, תקף בחריפות את הוצאות ההורג שביצע לאחרונה ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

בראיון לתחנת הרדיו "קול פלסטין" של הרשות הפלסטינית, אמר אל-מסרי כי מדובר ב"פשע חמור הפוגע בערכים הלאומיים והמוסריים, ומטיל כתם על המאבק הפלסטיני בפני הקהילה הבינלאומית".

אל-מסרי הדגיש כי לא מדובר באירוע בודד, אלא ברצף של הוצאות להורג שבוצעו כלפי משפחות פלסטיניות בעזה, ביניהן משפחות דוגמוש, אל-מג’אידה ואל-מסרי עצמה. לדבריו, חמאס משתמש באמצעים אלה כדי "לכפות בכוח את שלטונו על התושבים ולהטיל אימה שמונעת מהם להביע את דעתם באופן חופשי".

הוא הוסיף כי אופן הביצוע - ברחוב וללא משפט - מהווה הפרה חמורה של החוק. "מדובר בפעולה המזכירה את דאעש, כאשר אין הליך משפטי או סנגור שיגן על הקורבנות", אמר.

ביחס לדבריו של בכיר חמאס, שטען כי הארגון אומנם נחלש אך לא יוותר על שלטונו, אמר אל-מסרי כי אמירה זו "משקפת את מנטליות השליטה ולא גישה של שותפות לאומית". לטענתו, המסר העולה הוא כי ברצועת עזה לא מתקיים שלטון דמוקרטי, וכתוצאה מכך נגרם נזק למעמד הבינלאומי של הסוגיה הפלסטינית.