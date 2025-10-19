ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח כי יעד החיסול בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר היום (ראשון) היה יחיא אל-מבחוח, מפקד פלוגת הנוח'בה של חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס.

בכלי תקשורת פלסטיניים דווח כי שמו של אל-מבחוח הופיע ברשימת ההרוגים בא-זוואידה שבמרכז רצועת עזה.

הוא חוסל בתקיפה של חיל האוויר אחר הצהריים נגד עדי חמאס ברצועה, בעקבות תקרית חמורה שאירעה הבוקר במרחב רפיח.

על פי הפרטים הידועים, בסביבות השעה 10:30 מחבלים שהגיחו ממנהרה ירו טיל נ"ט לעבר כלי הנדסי שפעל באזור. זמן קצר לאחר מכן בוצע ירי צליפה לעבר כלי נוסף, ובהמשך נורו שוב יריות לעבר כוח צה"ל שפעל במקום.

בצה"ל מסרו כי "מחבלים ירו טילי נ"ט לעבר כוחות שפעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי ההסכם. צה"ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח להסרת איום, השמדנו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים. התקרית היא הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל יגיב בעוצמה".

בעקבות ההתפתחויות יצאו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ והמזכיר הצבאי מישיבת הממשלה להערכת מצב דחופה.

בארגון הטרור חמאס טענו מנגד כי "התקריות שאירעו ברפיח אין לנו קשר אליהן ואין לנו ידיעה עליהן".