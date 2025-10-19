סוכל שוד בתחנת דלק בדרום הארץ: בלשי ימ"ר מג"ב דרום ואח"מ מחוז דרום עצרו אתמול (שבת) לפנות בוקר חוליית פורצים "על חם", לאחר שאלה החלו לבצע שוד בתחנת דלק סמוך לבית קמה.

במהלך השבועות האחרונים נוהלה חקירה באח"מ מחוז דרום וביחידה המרכזית של מג"ב דרום, בעקבות סדרת שודים בתחנות דלק באזור. במסגרת החקירה בוצעו פעולות מודיעיניות, שבסיומן זיהו הכוחות את חוליית החשודים.

עם קבלת אינדיקציה על כוונת החוליה לבצע שוד נוסף, נערכו הכוחות למבצע ממוקד. זמן קצר לאחר מכן הגיעו החשודים לתחנה, החלו בשוד, אך נעצרו בזירה בזמן מעשה.

במהלך המעצר נתפסו בידי החשודים כ-5,000 ש"ח שנגנבו משתי קופות, וכן מאות קופסאות סיגריות בשווי אלפי שקלים שנותרו בזירה. שלושת החשודים, תושבי הפזורה בגילאי 17, 19 ו-22, נעצרו והועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מג"ב דרום יחד עם הממצאים שנתפסו.

במשטרה ציינו כי פעילות מהירה ושיתוף הפעולה בין יחידות מג"ב למחוז הדרומי הביאו לסיכול השוד ולמעצר החשודים, והוסיפו כי "לוחמי מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות למען ביטחונם של תושבי הדרום ולשמירה על הסדר הציבורי".