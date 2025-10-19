מטוס נוסעים של חברת יונייטד איירליינס נאלץ לבצע נחיתת חירום ביום חמישי האחרון לאחר שהתגלה סדק בלתי רגיל בשמשת תא הטייס בגובה רב.

הטיסה, שמספרה UA1093, המריאה מנמל התעופה בדנבר בדרכה ללוס אנג'לס ועל סיפונה 140 נוסעים ואנשי צוות.

האירוע התרחש כאשר המטוס, מסוג בואינג 737 MAX 8, היה בגובה 36,000 רגל, כ-200 מייל מדרום-מזרח לעיר סולט לייק סיטי. בעקבות גילוי הסדק, הטייסים הנמיכו תחילה לגובה 26,000 רגל ובהמשך החליטו לסטות למסלול ולנחות בסולט לייק סיטי. המטוס נחת בשלום על מסלול 16L, כ-50 דקות לאחר תחילת האירוע.

על פי הדיווחים, הסדק בשמשה לא היה שגרתי. תמונות לא מאומתות שפורסמו ברשתות החברתיות הציגו את זרועו של אחד הטייסים עם סימני חבלה ודימום, לצד שמשה שנראית חרוכה. הדבר העלה השערות כי ייתכן ומדובר בפגיעת גֶּרֶם שְׁמֵימִי, כגון פסולת חלל או מטאור.

חברת יונייטד העבירה את הנוסעים למטוס חלופי מדגם בואינג 737 MAX 9, והם הגיעו ליעדם הסופי בלוס אנג'לס בעיכוב של כשש שעות.