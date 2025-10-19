אחותו של שורד השבי אביתר דוד, יעלה דוד, נשאה הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת בבית החולים בילינסון, שם שוהה אחיה מאז שחרורו.

בפתח דבריה הקריאה יעלה מסר בשמו של אביתר, "אני אוהב את כולכם, מוסר לכם מלא אהבה ומודה לכם כל כך על התמיכה. אני לא יכול לחכות לחזור לכולם. ושמעכשיו- נשאר רק לעלות".

בהמשך שיתפה יעלה ברגשותיה מהשנתיים האחרונות, מאז שנחטף אחיה. "לפני שנתיים אח שלי הגדול שאני אוהבת ומעריצה נחטף. האדמה נשמטה מתחת לרגליי, הפכנו למשפחה אחרת, הפכנו כולנו לעם אחר".

היא תיארה את התקופה הקשה שבה נחשפה המשפחה לסרטון של אחיה בשבי, ואת החרדה שנלוו לה, אך הדגישה את האושר עם שובו. "לא ידעתי אם אי פעם נצא מזה. לא ידעתי אם הוא חי. אני לא מאמינה. לא מאמינה שאביתר בבית. אני מאושרת. מוצאת את עצמי מסתכלת עליו - כשהוא עם החברים, בארוחת שישי משפחתית, פשוט בוהה בו ומזכירה לעצמי שהוא אשכרה פה. הרגע שחלמתי עליו לילה לילה במשך שנתיים מתרחש מול העיניים שלי - ואין אופוריה כזאת".

"כרגע האושר בולע את הכל, אבל אני יודעת שבקרוב האופוריה תיגמר, אפילו קצת מחכה לרגע שנחזור לריב על הרכב ועל מי יפנה את המדיח. אני גם יודעת שמחכה לאביתר שיקום ארוך, לכולנו, אבל עם שני האחים הגדולים שלי לצידי - אין לי ספק שנעבור את זה".

בהמשך דבריה הודתה יעלה לכל התומכים שליוו את המשפחה בתקופת השבי והמאבק לשחרור. "תודה שהייתם לצדנו, הקרבתם מעצמכם, הצלחתם להתחבר לאביתר מבלי להכיר אותו והייתם איתנו ברגעים הכי חשוכים בחיינו. בלעדיכם לא היינו יוצאים מהתקופה הזו שפויים, כולכם הפכתם להיות חלק מהמשפחה שלנו, של אביתר".

יעלה הקדישה דברי תודה מיוחדים לאנשי "הג'אם" על התמיכה והאנרגיות שהעניקו למשפחה, וכן לחיילים וללוחמים, "אין לי מילים שיוכלו לתאר את התודה שאני ומשפחתי מוקירים לכם, אתם שהקרבתם, שיצאתם להלחם, המילואימניקים שהשאירו משפחות וחיים שלמים בבית ויצאו לקרב להשבת יקירנו. בלעדיכם אחי ויתר החטופים לא היו כאן".

בדבריה התייחסה גם למשפחות השכולות, ואמרה, "לעולם לא נשכח את 916 הגיבורים שאיבדנו. מעשי הגבורה שלכם ריצפו את ההיסטוריה של העם הזה, אני אוהבת אתכם, תודה תודה תודה".

בסיום הצהרתה הודתה יעלה דוד לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמנהיגים שפעלו למען העסקה שהביאה לשחרור אחיה, ופנתה בקריאה לעם ישראל, "בבקשה מכם אל תפסיקו! אנחנו בישורת האחרונה, ואנחנו לא נפסיק, כי החטוף האחרון הוא עולם ומלואו, ואנחנו צריכים להילחם עליו, למען נשמתו, למען משפחתו ולמען העתיד שלנו במדינה הזו. המסע החדש שלנו סוף סוף יוצא לדרך".