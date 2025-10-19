המאבק הפנימי במפלגת ש"ס סביב מועד החזרה לממשלה מתחדד.

בעוד יו"ר המפלגה אריה דרעי שוקל להחזיר את ש"ס לשולחן הממשלה לאחר שלושה חודשי פרישה, מתגבשת התנגדות חריפה בקרב חלק מבכירי הרבנים במפלגה.

הקלטה שפורסמה באתר 'בחדרי חרדים' חושפת את עמדתו של הרב שמואל בצלאל, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת "פורת יוסף", שמונה על ידי ש"ס לעמוד בראש הוועדה המיוחדת לענייני חוק הגיוס.

בדבריו הוא נשמע מותח ביקורת קשה על האפשרות שהמפלגה תחזור לממשלה לפני השלמת חקיקת חוק הגיוס וללא כינוס מועצת חכמי התורה.

כאשר נשאל האם אישר למפלגה לחזור לקואליציה לפני אישור החוק, השיב הרב בצלאל בתקיפות: "לא, לא אישרתי כלום!".

הוא הוסיף: "זה לא על דעתי. אני כבר מחיתי ואני מקווה שלא יעשו את זה בלי כינוס מועצת החכמים. כמו שפרשו כך צריכים מועצת חכמים בשביל לאשר. לא יכול כל אחד להודיע - אחרת מועצת החכמים זה כלום, גורנישט".

בש"ס לא נותרו חייבים וטענו כי מדובר ב"הקלטה מבושלת שהושגה בהטעיה של אחד מגדולי הדור", כלשון דובר המפלגה אשר מדינה.