התפרעויות והשלכת בקבוקים וחפצים על השוטרים דוברות המשטרה

המשטרה הודיעה הערב (ראשון) כי משחק הדרבי בין הפועל למכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד בוטל, בעקבות הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי שתי הקבוצות.

אוהדים משני הצדדים השליכו אבוקות לעבר כר הדשא וגרמו לעשן כבד שכיסה את המגרש.

לפי המשטרה, לפני תחילת המשחק החלו המתפרעים להשליך רימוני עשן וזיקוקים על כר הדשא. בסך הכל הושלכו 48 רימוני עשן ו-52 אמצעים פירוטכנים.

תשעה חשודים נעצרו ו-16 חשודים עוכבו. כתוצאה מכך נפגעו שלושה שוטרים ו-12 אזרחים.

בעקבות העשן, צוות השיפוט הורה לשחקנים לרדת לחדרי ההלבשה עד לפינוי העשן, אך בסופו של דבר החליטה המשטרה שלא לקיים את המשחק.

מדוברות המשטרה נמסר, "הפרות סדר, התפרעויות, השלכת חפצים, רימוני עשן זיקוקים, שוטרים פצועים ונזקים לתשתית המגרש- זה לא משחק כדורגל זו הפרת סדר ואלימות חמורה".

עוד נמסר כי "לאור הפרות הסדר וסיכון חיי אדם לקראת תחילתו של משחק הכדורגל באצטדיון בלומפילד. משטרת ישראל הודיעה לקבוצות ולהנהלת הקבוצות והשופטים, כי הוחלט לא לאפשר את קיום המשחק".

בסיום ההודעה קראה המשטרה לקהל האוהדים "להישאר במקום עד לפיזור שקט ורגוע".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "לרשימת הכשלונות הבלתי נגמרת של השר הכושל איתמר בן גביר נוסף הערב חוסר היכולת לאפשר משחק כדורגל במדינת ישראל".