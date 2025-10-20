הרב שמואל רוזנבלום, ראש ישיבת בני עקיבא לפיד במודיעין, ספד הערב (ראשון) לבוגר הישיבה רב-סרן יניב קולא שנפל בקרב הבוקר ברפיח שברצועת עזה.

קולא, בן 26 ממודיעין, שירת כמפקד פלוגה בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, והוא בוגר הישיבה השישי שנפל בקרב מתחילת המלחמה.

הרב רוזנבלום אמר, "יניב היה אדם רציני ומנהיג כבר בילדותו שתמיד חיפש איך לתרום מעצמו ולעשות דברים ערכיים. היה מחובר מאוד לעולם התורני ולדרכה של הציונות הדתית, ולאור זאת המשיך לישיבה בחיספין ומשם לדובדבן ולקצונה בנח"ל".

הוא הוסיף, "יניב הוא בוגר הישיבה השישי שנפל בקרב על הגנת המולדת והעם. הכאב גדול מאוד אבל אנחנו בטוחים שמותם של בוגרינו היקרים לא היה לשווא אלא כחלק מתקומת העם והארץ".

קולא למד מאוחר יותר בישיבת ההסדר הגולן. הרב יואל מנוביץ', ראש ישיבת הגולן, ספד: "כשיניב למד בישיבה הוא היה דעתן, הוא היה בחור עצמאי עם עמדות ועם דעות. הוא בירר את דעותיו, ליטש אותם, בדק אותם, ולא היה מהתלמידים שישר מקבלים, אלא, 'הווי מתאבק בעפר רגליהם', כמו שאומר הגר"א, מלשון מאבק. הכוחות האלה אחרי זה באו לידי ביטוי גם במסלול הצבאי שלו. הוא התגייס לדובדבן ועשה שם את המסלול בהצלחה, ולאחר מכן יצא לקצינים".

הרב הוסיף כי "את יניב פגשנו שוב כקצין בנח"ל, כשתלמידים צעירים מהישיבה הגיעו לחטיבת הנח"ל, הוא היה קצין במחלקה מקבילה שלהם. הוא המשיך למ"פ, ובדרך נשא לאישה בת ממודיעין. ליניב היו לו חלומות גדולים. הוא תמיד דיבר על תקופה ממושכת בצבא, להתקדם בצבא ולתרום. בחור אידיאליסט, בחור שחי את כלל ישראל, בחור שחי את הנתינה. זה בהחלט כאב עצום, חבל על דאבדין. חשבנו שזהו, שאנחנו כבר סיימנו עם המחירים, אבל כנראה שאנחנו עדיין במלחמה ולא במשהו אחר".

יניב הותיר אחריו את אישתו נטע, את הוריו דגנית ואורן, האח עידן והאחות יובל. הוא יובא למנוחות מחר בשעה 10:00 בבית העלמין הצבאי הר הרצל בירושלים.

לצדו בקרב נפל סמ"ר איתי יעבץ, בן 21 ממודיעין, לוחם בתוכנית ארז בגדוד של אותה החטיבה. איתי, בוגר בית הספר עירוני ג', הותיר אחריו את הוריו איילה ואבישי ואת האח רז. לוחם נוסף נפצע באורח קשה ופונה לבית חולים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם דברי תנחומים: "יניב ואיתי ז"ל נלחמו בעוז מול מרצחי החמאס כדי לשמור על ביטחון ישראל. אומץ ליבם וגבורתם יהיו נצורים בליבנו לעד".