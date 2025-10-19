הזמר והיוצר רפאל אלוש משיק את השיר "דור הטיקטוק", שנכתב בהשראת חוויותיו כחייל מילואים בעזה.

השיר עוסק בדור הצעיר של ישראל - דור שגדל בעולם דיגיטלי, אך נחשף במלחמה האחרונה כגיבור אמיתי.

אלוש מספר, "השיר הזה נולד מתוך הלב שלי. תמיד אמרו עלינו שאנחנו 'דור של טיקטוק', דור שעסוק בסטוריז ועוקבים. אבל מאז השבעה באוקטובר ראיתי בעיניים שלי משהו אחר לגמרי. במציאות של הלחימה, כחייל מילואים, נכנסתי לעזה עם הכוחות, הייתי שם יחד עם הלוחמים - זה דור של תקווה, של גבורה ושם הבנתי לעומק עד כמה הדור הזה הוא הרבה יותר אמונה".

לדבריו, השיר "מספר את הסיפור האמיתי שלנו - זה לא סתם דור הטיקטוק, זה דור הגאולה".

אלוש הוא זמר ויוצר ירושלמי, חייל מילואים בצנחנים, שהעלה במהלך המלחמה סרטונים שלו מנגן ושר לחיילים בעזה. הסרטונים זכו למיליוני צפיות ברשתות החברתיות.

לאחר ששב מהמילואים, כתב והלחין את "דור הטיקטוק" מתוך תחושת שליחות לספר את סיפורו של הדור הצעיר.