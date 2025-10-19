הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס הערב (ראשון) לוויכוח הציבורי סביב תגובת ישראל להפרת הפסקת האש מצד חמאס, לאחר ששני לוחמים נהרגו מירי שביצע הארגון.

לדברי סגל, "במובן מסוים, גם המשך התקיפות מהאוויר לעוד כמה ימים הוא המשך קבלת מדיניות הסבבים. המבחן הוא אחר - פירוק-פירוז. את זה לא נשיג מהאוויר".

לדבריו, קיימות שתי אפשרויות: "האמריקנים אומרים - הכוח הרב לאומי בתוספת הלחץ שלנו ושל מדינות ערב יפרק את חמאס. ישראל סקפטית יותר ומעדיפה את פעילות צה"ל הקרקעית אחרי שהחטופים חזרו. טראמפ אמר שאם חמאס לא יתפרז ייתן אור ירוק לכך".

סגל סיכם כי שתי האפשרויות עשויות להיות טובות, "בתנאי שיושג ההישג הנדרש. אפשר לתת לזה זמן אבל זה הכדור ועליו צריכות להיות כל העיניים. זה מבחן לממשלה ותומכיה שהציעו את אותה פעולה בסדר אחר. בזה תיבחן מדינת ישראל".

הדברים נאמרו לאחר ששר התפוצות עמיחי שיקלי מתח ביקורת על תגובת ישראל להפרת הפסקת האש.

שיקלי כתב, "תקיפה נקודתית - עוצמתית ככל שתהיה - איננה יכולה להוות מענה להפרה כל כך בוטה וחמורה של הפסקת האש".