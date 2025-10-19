הרב צבי יהודה ויצמן, מרבני ישיבת כפר מימון, פרסם היום (ראשון), עשור לפטירתו של הרב יורם אברג'יל זצ"ל, מכתב היסטורי שכתב בזמנו הרב יעקב אריאל, בעת שכיהן כראש הישיבה.

במכתב, שנשלח אל הרב צבי קליין ממשרד הדתות, כתב הרב אריאל, "ברצוננו להמליץ בזאת על תלמידנו יורם אברג'יל כמועמד לקבל פרס ממשרד הדתות לתלמידים מצטיינים".

הרב אריאל כתב עוד כי מדובר ב"תלמיד מצטיין בשקידתו, רצינותו, יראת השמיים שבו ונימוסיו הנאים. לדעתנו מן הראוי לעודדו על ידי מענק הפרס. בברכת התורה".

הרב ויצמן שיתף את המכתב וכתב, "בוצין בוצין מקטפיא ידיעה" - ניכר היה כי מדובר באדם גדול עוד מקטנותו.